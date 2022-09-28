В Совфеде заявили, что покинувшие РФ без нарушения закона смогут вернуться

Фото: телеграм-канал Baza
Покинувшие на фоне мобилизации Россию без нарушения закона граждане смогут вернуться. Об этом сообщил председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
"Те, кто из "отъехавших" закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент, Россия – правовое государство. Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших деру не избежать", – отметил сенатор.
Он объяснил, что россиянин может спокойно уехать из страны в случае отсутствия у него определенных и описанных законом ограничений. Однако при их наличии нарушитель может подпасть под административную или уголовную ответственность.
Климов добавил, что такой вопрос является сугубо персональным, заниматься им должны компетентные в этом специалисты.
Ранее юрист, член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов назвал условия для выдачи российских уклонистов странами СНГ. По его словам, российские уклонисты могут быть выданы государствами СНГ только при условии возбуждения в отношении них уголовного дела в РФ и объявлении в международный розыск.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Депутаты попросили дать отсрочку от мобилизации по ряду профессий
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