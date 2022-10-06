Песков прокомментировал сообщения об отъезде 700 тыс россиян из-за частичной мобилизации

Фото: телеграм-канал "ГРАНИЦА КАЗАХСТАН"/lenok

Опубликованная изданием Forbes информация о якобы отъезде из страны 700 тысяч граждан России с момента объявления частичной мобилизации является "уткой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это похоже на какую-то "утку", я вообще не знаю, что такое русское издательство Forbes. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости", – приводит его слова "Газета.ру".

Песков подчеркнул, что точные цифры уехавших за рубеж россиян у него отсутствуют, однако приведенные журналом данные далеки от реальности.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!