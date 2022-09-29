Песков переадресовал в МО вопросы выезда из страны при частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться в Минобороны за разъяснениями о порядке выезда из страны в условиях частичной мобилизации, передает РИА Новости.

"Давайте в министерство обороны. У нас существуют налаженные каналы, по которым можно свои вопросы задать. Давайте мы не будем делать каких-то других ошибок", – заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что в сложившейся нестандартной ситуации отмечается обилие информации, а вопросы "наслаиваются один на другой". В связи с этим возможны ошибочные сообщения, однако важно их оперативно исправлять, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он посоветовал гражданам ориентироваться на сообщения официальных ведомств, которые занимаются вопросами мобилизации, а также на информационные ресурсы правительства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", граждане, состоящие на воинском учете, не могут покидать место жительства без разрешения военкоматов с момента объявления мобилизации. Позднее он опроверг свое сообщение в связи с разъяснением от Минобороны РФ.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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