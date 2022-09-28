В ГД предложили наказывать россиян, подписывающих антироссийские документы за рубежом

Фото: телеграм-канал "РЕВЕНКО"

Заместитель главы думской фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко выступил с предложением ввести уголовную ответственность для граждан РФ, подписавших антироссийские заявления при выезде за границу. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

По словам парламентария, грузинские спецслужбы при попытке въезда в республику предлагают россиянам подписать документы, в которых Россия признается экстремистским государством.

"Я бы предложил подумать и на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за подписание таких бумажек", – сказал Ревенко.

Ранее в посольстве РФ в Риге заявили, что россияне сталкиваются с провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в республику гражданам РФ с шенгенскими визами. В качестве примера в диппредставительстве привели требование подписать некое заявление с осуждением действий Москвы.

Отношения России с рядом стран мира осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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