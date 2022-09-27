Власти Вильнюса предложили отнять у посольства РФ территорию

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас выступил с инициативой забрать у посольства РФ территорию, на которой оно расположено, передает ТАСС.

В российском дипведомстве на данное заявление ответили и напомнили о взаимности такого принципа.

"Он явно не знает о том, что в дипломатической практике действует принцип взаимности, который в данном случае распространялся бы на представительства Литвы в России", – говорится в заявлении.

Российские дипломаты также дали Жукаускасу совет опуститься с небес на землю и начать заниматься своими прямыми обязанностями, в том числе организацией вывоза бытовых отходов и ремонтом дорог.

Ранее РФ приостановила действие налогового соглашения с Латвией. Документ подписал Владимир Путин. Отмечалось, что он вступает в силу со дня его подписания – 26 сентября.

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

В свою очередь, в посольстве РФ в Риге заявили, что россияне сталкиваются с провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в республику гражданам РФ с шенгенскими визами.

В качестве примера в диппредставительстве привели требование подписать некое заявление с осуждением действий Москвы.

Отношения России и Латвии осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

