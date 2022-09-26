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Экономика

15:28

РФ приостановила действие налогового соглашения с Латвией

экономика

Фото: depositphotos/joyfull

Владимир Путин подписал указ о приостановке действия налогового соглашения с Латвией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приостановить действие соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года", – следует из документа.

МИД РФ необходимо уведомить латвийскую сторону о принятом решении, правительству РФ внести в Госдуму законопроект о приостановке действия данного соглашения.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания – 26 сентября.

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

В свою очередь, в посольстве РФ в Риге заявили, что россияне сталкиваются с провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в республику гражданам РФ с шенгенскими визами. В качестве примера в диппредставительстве привели требование подписать некое заявление с осуждением действий Москвы.

Отношения России и Латвии осложнились после того, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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