Латвия прекращает выдачу новых долгосрочных рабочих виз для россиян

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Власти Латвии заявили о приостановке выдачи новых долгосрочных рабочих виз для граждан России. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу парламента страны.

По информации источника, теперь, по закону, россияне будут не вправе получить долгосрочную рабочую визу сроком до одного года при наличии работы в Латвии, права нахождения в республике из-за дистанционной работы на компанию, зарегистрированную в любом из государств-участников ОЭСР, а также если они зарегистрированы в качестве самозанятого лица в таких странах.

"Фактически эта поправка означает, что новых работников из России Латвия не ждет", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 1 сентября 2023 года истечет действие постоянных видов на жительство россиян в Латвии. При этом основанием для продления ВНЖ будет знание латышского языка.

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

В свою очередь, в посольстве РФ в Риге заявили, что Россияне сталкиваются с провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в республику гражданам РФ с шенгенскими визами. В качестве примера в диппредставительстве привели требование подписать некое заявление с осуждением действий Москвы.

Отношения России и Латвии осложнились после того, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

