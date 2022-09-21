Латвия не будет выдавать визы уклоняющимся от мобилизации гражданам РФ

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Латвия по соображениям безопасности не будет выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации россиянам, заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

"В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами", – написал он в Twitter.

Ранее Владимир Путин принял решение о частичной мобилизации в России. Соответствующий указ уже подписан, сообщил Путин во время обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе. Документ вступает в силу с 21 сентября.

Указом президент России поручил осуществить призыв россиян на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Такие граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить военную подготовку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

