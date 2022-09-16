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Швейцария объявила о приостановке обмена налоговой информацией с Россией, сообщает RT.

"На своем заседании, 16 сентября, Федеральный совет принял решение временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией", – указано в заявлении органа.

Ранее Федеральный совет также объявил о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В кабмине страны уточнили, что решение соответствует единой визовой политике в Европе.

Ситуация в области международных отношений обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

