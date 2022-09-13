Юрист ответила, выплатят ли ушедшие из РФ бренды компенсации ТЦ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Доктор юридических наук Людмила Айвар заявила, что торговым центрам вряд ли возместят ущерб после ухода из России зарубежных брендов. Об этом сообщает "Радио 1".
Эксперт отметила, что ТЦ, подавшие иски к зарубежным ретейлерам, могут выиграть в суде. Однако, по ее мнению, им не стоит рассчитывать на выплату компенсаций.
"Думаю, какие-то деньги арендодатели взыщут. Однако если у компании, ушедшей с рынка, в России не осталось ни расчетных счетов, ни имущества, ни каких-то других средств, на которые можно было бы обратить взыскание, эти решения будут просто неисполнимы", – объяснила специалист.
Айвар подчеркнула, что арендатор и арендодатель подписывают договор. Она выразила уверенность в том, что компании, покинувшие российский рынок, соблюдали условия его расторжения.
Также она добавила, что иностранные компании не будут исполнять решения российских судов. Однако можно арестовать имущество, которое осталось на территории РФ. Его продадут с торгов, и средства поступят на расчетные счета взыскателей, резюмировала она.
Ранее торговые центры стали массово подавать иски к брендам, заявившим об уходе из России или приостановившим работу.
В частности, арендодатели обратились в суд по поводу договоров с Victoria's Secret, Uniqlo, Adidas и Nike. Кроме того, шесть дел завели в отношении H&M, хотя магазины ретейлера уже открылись и продолжают работать. Всего уже заведено 14 дел в категории "исполнение обязательств по договорам аренды".
Суммы исковых требований в зависимости от бренда варьируются от 57 тысяч рублей до 55 миллионов рублей. Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за период закрытия.
Торговые центры потребовали от Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret крупные суммы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: