Юрист ответила, выплатят ли ушедшие из РФ бренды компенсации ТЦ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Доктор юридических наук Людмила Айвар заявила, что торговым центрам вряд ли возместят ущерб после ухода из России зарубежных брендов. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт отметила, что ТЦ, подавшие иски к зарубежным ретейлерам, могут выиграть в суде. Однако, по ее мнению, им не стоит рассчитывать на выплату компенсаций.

"Думаю, какие-то деньги арендодатели взыщут. Однако если у компании, ушедшей с рынка, в России не осталось ни расчетных счетов, ни имущества, ни каких-то других средств, на которые можно было бы обратить взыскание, эти решения будут просто неисполнимы", – объяснила специалист.

Айвар подчеркнула, что арендатор и арендодатель подписывают договор. Она выразила уверенность в том, что компании, покинувшие российский рынок, соблюдали условия его расторжения.

Также она добавила, что иностранные компании не будут исполнять решения российских судов. Однако можно арестовать имущество, которое осталось на территории РФ. Его продадут с торгов, и средства поступят на расчетные счета взыскателей, резюмировала она.

Ранее торговые центры стали массово подавать иски к брендам, заявившим об уходе из России или приостановившим работу.

В частности, арендодатели обратились в суд по поводу договоров с Victoria's Secret, Uniqlo, Adidas и Nike. Кроме того, шесть дел завели в отношении H&M, хотя магазины ретейлера уже открылись и продолжают работать. Всего уже заведено 14 дел в категории "исполнение обязательств по договорам аренды".

Суммы исковых требований в зависимости от бренда варьируются от 57 тысяч рублей до 55 миллионов рублей. Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за период закрытия.

