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Москва 24

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Экономика

10:52

ТЦ подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret

экономикамагазины

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Торговые центры стали массово подавать иски к брендам, заявившим об уходе из России или приостановившим работу, сообщает газета "Известия".

В частности, арендодатели обратились в суд по поводу договоров с Victoria's Secret, Uniqlo, Adidas и Nike. Кроме того, шесть дел завели в отношении H&M, хотя магазины ретейлера уже открылись и продолжают работать. Всего уже заведено 14 дел в категории "исполнение обязательств по договорам аренды".

Суммы исковых требований в зависимости от бренда варьируются от 57 тысяч рублей до 55 миллионов рублей. Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за период закрытия.

По словам экспертов, нынешние разбирательства – только начало, торговые центры подадут в суд и на другие иностранные компании. По их мнению, на освободившихся площадях осенью-зимой могут открыться магазины отечественных брендов, универмаги, центры развлечений или даже МФЦ, клиники или спортивные секции.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов рассказал, что в большинстве случаев компании, которые приняли решение покинуть Россию, уже не платят за аренду, но продолжают занимать помещения.

По его словам, в этом случае интерес арендодателей заключается в том, чтобы сначала получить деньги за убытки и штрафы, а далее расторгать договоры и освобождать неэффективные помещения для сдачи другим компаниям.

Ранее юрист из Приморского края Дмитрий Качан подал иск на сумму в 700 тысяч рублей к H&M Group из-за закрытия сети магазинов в России. По его словам, ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. Он подчеркнул, что компания не находится в состоянии ликвидации, простоя или банкротства.

В иске Качан указал, что H&M Group ограничила свою деятельность на территории РФ, но при этом не лишила покупателя возможности заказывать товар на сайте, хотя на самом деле вещи приобрести нельзя.

Сеть магазинов H&M приостановила продажи в России

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