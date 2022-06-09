Российский юрист подал иск к H&M на 700 тыс рублей из-за закрытия магазинов в РФ

Фото: depositphotos/JanPietruszka
Юрист из Приморского края Дмитрий Качан подал иск на сумму в 700 тысяч рублей к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" из-за закрытия сети магазинов H&M в России.
По его словам, ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. Он подчеркнул, что компания не находится в состоянии ликвидации, простоя или банкротства.
"Почему я как гражданин РФ не имею возможности приобрести товар у организации, которая <...> объявила, что закрывает магазины на территории России в поддержку граждан Украины? Мы, обычные потребители в России, ничем не хуже и имеем право покупать одежду там, где хотим", – приводит слова юриста РИА Новости.
В иске Качан указал, что H&M Group ограничила свою деятельность на территории РФ, но при этом не лишила покупателя возможности заказывать товар на сайте, хотя на самом деле вещи приобрести нельзя.
Отмечается, что иск принят к производству Спасским районным судом Приморья. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 июня.
Розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации с Украиной.
Ранее сообщалось, что российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment из-за ограничения доступа к системам PlayStation Store. 28 истцов потребовали вернуть возможность приобретать программное обеспечение и компенсировать моральный вред в размере 280 миллионов рублей на всех.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Сеть магазинов H&M приостановила продажи в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: