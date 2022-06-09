Российский юрист подал иск к H&M на 700 тыс рублей из-за закрытия магазинов в РФ

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Юрист из Приморского края Дмитрий Качан подал иск на сумму в 700 тысяч рублей к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" из-за закрытия сети магазинов H&M в России.

По его словам, ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. Он подчеркнул, что компания не находится в состоянии ликвидации, простоя или банкротства.

"Почему я как гражданин РФ не имею возможности приобрести товар у организации, которая <...> объявила, что закрывает магазины на территории России в поддержку граждан Украины? Мы, обычные потребители в России, ничем не хуже и имеем право покупать одежду там, где хотим", – приводит слова юриста РИА Новости.

В иске Качан указал, что H&M Group ограничила свою деятельность на территории РФ, но при этом не лишила покупателя возможности заказывать товар на сайте, хотя на самом деле вещи приобрести нельзя.

Отмечается, что иск принят к производству Спасским районным судом Приморья. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 июня.

Розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации с Украиной.

Ранее сообщалось, что российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment из-за ограничения доступа к системам PlayStation Store. 28 истцов потребовали вернуть возможность приобретать программное обеспечение и компенсировать моральный вред в размере 280 миллионов рублей на всех.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

