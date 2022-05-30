Россияне подали иск на 280 млн рублей за отключение PlayStation Store – СМИ

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Фото: depositphotos/romankosolapov
Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment из-за ограничения доступа к системам PlayStation Store. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Уточняется, что иск 25 мая зарегистрировал Хорошевский районный суд Москвы. 28 истцов потребовали вернуть возможность приобретать программное обеспечение и компенсировать моральный вред в размере 280 миллионов рублей на всех.
Юрист, слова которого приводит газета, отметил, что односторонний отказ компании Sony от оказания услуг не допускается ее же правилами, что грубо нарушает права пользователей. Правозащитник добавил, что моральный вред в размере 10 миллионов на человека оправдан в том числе высокой стоимостью приставки.
10 марта компания Sony приостановила деятельность в России. Ограничения затронули импорт приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. В этот же день о приостановке деятельности в РФ объявила Sony Music Group.
Ранее сообщалось, что Sony планирует прекратить выпуск новых игр для консоли PlayStation 4. Отказ от новинок для PS4 будет поэтапным и растянется на несколько лет. Согласно данным с бизнес-брифинга PlayStation, разработка и выпуск игр прекратятся к 2025 году. В настоящий момент большая часть моделей PlayStation 4 снята с производства.
Дочерняя компания Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России
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