Иностранное кино и музыку предложили сделать общедоступными для россиян

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В России предлагают разрешить гражданам свободное использование иностранного кино, музыки и игр.
Предложение с такой инициативой в правительство РФ направил глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации издания, речь в письме идет о тех западных компаниях, которые приняли решение перестать предоставлять развлекательный контент в России.
"Предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил", – говорится в обращении.
По словам Павлова, причиной его обращения стали массовые жалобы россиян на их отключение от пользования иностранными сервисами. При этом многие граждане оплатили годовые подписки, уточнил он.
Адвокат и эксперт по авторскому праву Игорь Мурзин, в свою очередь, предположил, что инициатива вряд ли найдет поддержку в правительстве.
"Не думаю, что правительство примет решение не соблюдать авторские права иностранных компаний, так как это чревато международными исками к тем, кто будет транслировать у себя этот контент", – приводит слова юриста газета.
Мурзин подчеркнул, что легальный способ ответить на действия западных компаний в соответствии с действующим законодательством – самостоятельно обратиться в суды по месту регистрации этих компаний и потребовать вернуть деньги за подписки.
Ранее о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры сообщила Walt Disney Company. Кроме того, работу в РФ временно приостановил стриминговый сервис Netflix.
Netflix приостанавливает работу на территории России
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