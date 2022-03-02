Universal Pictures отменила премьерные показы фильмов в России

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Universal Pictures сообщила о приостановке показа своих фильмов в кинотеатрах России. Об этом со ссылкой на заявление американской кинокомпании сообщает Deadline.

В Universal Pictures заявили, что такое решение связано с ситуацией вокруг Украины. Ограничение коснется в том числе номинированного на "Оскар" фильма "Белфаст" Кеннета Брана, мультфильма "Плохие парни" и фильма "Скорая помощь" Майкла Бэя.

Ранее о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры из-за проводимой РФ специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР сообщила Walt Disney Company.

По этой же причине компания Warner Bros. приостановила выход "Бэтмена" в российских кинотеатрах. Премьера нового фильма о супергерое должна была состояться в России 2 марта.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.