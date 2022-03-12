Sony Pictures приостанавливает деятельность в России

Фото: ТАСС/Chris Pizzello/Invision
Компания Sony Pictures объявила о приостановке всей деятельность в России, передает "Интерфакс".
В заявлении исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра отмечается, что корпорация поддерживает "многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России".
На данный момент Sony Pictures уже отложила цифровые релизы своих проектов, в том числе фильма "Человек-Паук. Нет пути домой". Кроме того, компанией заморожены сделки по дистрибуции контента на телевидении.
Ограничен и доступ российских пользователей к аниме-сервису Crunchyroll.
Ранее компания Disney приостановила в России работу по производству новой продукции, лицензированию и круизной линии Disney Cruise Line.
Кроме того, Walt Disney Company сообщила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. В число прокатных фильмов, поставки которых приостановлены, вошла в том числе картина от Pixar "Я краснею". В компании заявили, что будут принимать последующие решения в зависимости от ситуации.
Disney приостановит работу по производству новой продукции в России
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