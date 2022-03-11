Disney приостанавливает работу по производству новой продукции в России

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Компания Disney приостанавливает в России работу по производству новой продукции, лицензированию и круизной линии Disney Cruise Line, сообщила компания.

Кроме того, компания объявила о приостановке работы журнала и туры от National Geographic, а также производство местного контента и работы линейных каналов. Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно.

В Disney добавили, что сотрудники компании в РФ не потеряют свое трудоустройство.

Ранее Walt Disney Company сообщила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. В число прокатных фильмов, поставки которых приостановлены, вошла в том числе картина от Pixar "Я краснею". В компании заявили, что будут принимать последующие решения в зависимости от ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.