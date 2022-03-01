Каннский фестиваль решил не принимать официальную делегацию РФ в 2022 году

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Каннский фестиваль не будет принимать официальные делегации из России в 2022 году. Об этом сообщается в коммюнике организаторов киносмотра, передает РИА Новости.

"Было решено, если агрессивная война не прекратится на условиях, которые удовлетворят украинский народ, не принимать официальных делегаций из России и не допускать присутствия каких-либо органов, связанных с российским правительством", – указано в сообщении.

Организаторы подтвердили, что подготовка Каннского кинофестиваля уже началась. Сообщалось, что мероприятие состоится в период с 17 по 28 мая.

Ранее Walt Disney Company приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Аналогичные решения приняли Warner Bros. и Sony. Позднее об ограничениях сообщила компания Paramount.

Ситуация стала напряженной после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.