Sony Music Group приостановила деятельность в России

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Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Sony Music Group приостановила деятельность в РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Мы приостановили операции в России и продолжим оказывать поддержку в оказании гуманитарной помощи нуждающимся", – отмечается в сообщении компании.

В заявлении подчеркивается, что сотрудники Sony Music Group будут продолжать получать зарплату в течение неопределенного времени. Между тем ситуация с артистами в настоящий момент находится на стадии обсуждения.

Ранее Lush и Nissan приостановили работу в России. В заявлении на сайте британской парфюмерной компании отмечается, что речь идет о приостановке онлайн-продаж и физических поставок. В свою очередь, японский автоконцерн Nissan уточнил, что с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.