Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Western Union приостановила работу в России и Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении компании, пишет ТАСС.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

Позднее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.

В свою очередь, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков высказал мнение, что китайская платежная система UnionPay может стать монополистом в банковской сфере России из-за наложенных на Visa, Mastercard и JCB ограничений.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.