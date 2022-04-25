Российские отели отказались оплачивать услуги сервису Booking за февраль – СМИ

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Фото: depositphotos/Y-Boychenko
Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья обратились к Booking с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".
Как утверждают в организациях, Booking не предупредила российские отели о прекращении своей работы в России, хотя должна была сообщить об этом за 14 дней.
"В личном кабинете российских компаний на Booking хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях", – приводятся в материале слова председателя Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольги Воиновой.
Ранее сообщалось, что сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России. В организации указали, что вынуждены прекратить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.
В свою очередь, российские сервисы по бронированию отелей и апартаментов зафиксировали высокий рост продаж после приостановки деятельности Booking.com. Об этом заявили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, в "Яндекс.Путешествиях", а также в "Туту Отелей".
Эксперты туриндустрии заявили о пятикратном росте бронирований на сайтах агрегаторов РФ
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