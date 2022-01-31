Портал Booking оценил решение российского суда о выплате штрафа

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В компании Booking выразили сожаление решением суда РФ о выплате штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа. Размер взыскания – более 1,3 миллиарда рублей.

"Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия", – уточнили в Booking, передает РИА Новости.

По данным ФАС, портал навязывал отелям условие о паритете цен – партнеры сервиса обязаны были поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, как и на Booking.com. С середины декабря 2021 года портал убрал данное требование.