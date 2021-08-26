ФАС оштрафовала Booking на 1,3 млрд рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на сервис Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей в связи с злоупотреблением доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС в декабре 2020 года провела расследование в отношении Booking.com после обращения общественной организации "Опора России", в рамках которого установило факты злоупотребления доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

"Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей", – напомнили в ФАС.

Данные действия компании привели к тому, что гостиницы не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Это повлекло за собой ущемление интересов гостиничного бизнеса и способствовало ограничению конкуренции на российском рынке. В связи с этим ФАС в декабре выдала компании предписание.

"До настоящего момента компания не исполнила предписание", – говорится в материале.

В Booking.com уже заявили о намерении обжаловать штраф ФАС, отметив, что данное решение вызвало в компании разочарование.

"Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", – приводит сообщение компании ТАСС.

Там отмечается, что сервис Booking.com всегда старался способствовать развитию туризма, продвигая справедливую практику паритета цен.

Ранее ФАС начала антикартельные проверки крупнейших российских торговых сетей после обращений граждан о повышении цен на продовольствие. Внеплановые выездные проверки проходили в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".