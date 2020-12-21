Booking.com признан нарушившим антимонопольное законодательство – ФАС

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Федеральная антимонопольная служба России признала сервис Booking.com нарушившим антимонопольное законодательство, сообщает ТАСС.

Компания признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Дело в отношении Booking.com возбуждено на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис навязывал российским гостиницам невыгодные условия договоров, по которым они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

В ведомстве заявили, что условия о паритете могут приводить к тому, что отели не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании свободных предложений услуг.

От компании потребовали исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

Ранее Сергей Собянин заявил, что загрузка столичных гостиниц в настоящее время составляет примерно 50 процентов. Градоначальник подчеркнул, что в городе практически нет гостей из других стран.