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Город

15:27

Собянин рассказал о загрузке столичных гостиниц

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Загрузка столичных гостиниц в настоящее время составляет примерно 50 процентов. Об этом заявил Серей Собянин в интервью для фильма "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

Градоначальник подчеркнул, что в городе практически нет гостей из других стран.

"Для иностранцев действуют страновые ограничения. Тем не менее гостиницы в Москве работают, внутрирегиональные перетоки очень большие, сегодня нельзя сказать, что гостиницы пустуют, они заполнены где-то процентов на 50", – сказал мэр.

Он также подчеркнул, что более жесткие ограничения по коронавирусу в Москве могут быть введены, если медицинская система перестанет справляться с пациентами.

При этом в настоящее время, по словам Собянина, сфера здравоохранения имеет достаточный запас прочности. Контролировать ситуацию в Москве позволяют мощные резервные госпитали, большой объем средств индивидуальной защиты, лекарств.

Также мэр заявил, что в Москве не планируют вводить ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники. Кроме того, не будет введен комендантский час. Собянин уточнил, что власти города не ограничивают встречи москвичей.

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