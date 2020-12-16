Региональные власти рассказали об ограничениях для туристов на Новый год

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал россиян учитывать коронавирусные ограничения в регионах при планировании новогодних каникул. Он подчеркнул, что в летний период, когда отрасль и туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, удалось избежать вспышек заражения коронавирусом даже в самый высокий период. Расскажем, какие правила и в каких регионах уже анонсировали местные власти и что нужно сделать путешественникам, чтобы туда попасть.

Подмосковье

Чтобы заселиться в местные гостиницы, туристам придется проходить обязательное тестирование на COVID-19. Согласно постановлению, которое подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021-го ключи от номера в отеле и в других средствах размещения выдадут строго при наличии отрицательных результатов теста методом ПЦР, полученных не ранее чем за три дня до заселения, или методом ИФА, сделанного не ранее чем за пять дней до заезда.



Андрей Воробьев губернатор Московской области Добро пожаловать в Подмосковье, приезжайте, но, прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата.

Кроме справок, в эти же сроки посетителей обяжут проходить бесконтактную термометрию при размещении, на входе на территорию в течение дня и на предприятиях общественного питания, которые находятся в гостинице.

Коснулись новые ограничения гостей корпоративов и вечеринок в кафе, ресторанах и барах Московской области. С 31 декабря по 10 января при проведении праздничных и развлекательных мероприятий в заведения общепита и развлекательные учреждения пустят только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Мера не распространяется на мероприятия с заранее купленными билетами и указанием конкретных посадочных мест.

В другие часы общепит можно посещать без справок. Однако требование соблюдать меры предосторожности сохраняется.

Сочи

По оценкам администрации Краснодарского края, с 1 по 10 января в регионе побывает около 400 тысяч туристов. Из них 350 тысяч остановятся в Сочи. Власти заранее подготовили дополнительные меры эпидемиологической безопасности.





Владимир Пушкарев заместитель главы города Сочи Высокая загрузка сочинских отелей и санаториев в новогодний период в условиях пандемии – новый серьезный вызов для курорта и всех служб города. По поручению губернатора региона мы начали готовиться к зимнему сезону в новых условиях заранее, учли все рекомендации Роспотребнадзора, разработали собственные профилактические меры.

Так, на горнолыжных курортах Красной Поляны были созданы места для оперативного тестирования на ковид посетителей, которые почувствовали недомогание. Здесь же можно сдать анализ на антитела.

Волонтеры и сотрудники гостиниц будут постоянно напоминать путешественникам о соблюдении масочного режима и безопасного расстояния, в том числе на новогодних ярмарках. Кроме того, всем отдыхающим раздадут специальные памятки о действующих ограничениях.

Власти предупредили, что никаких массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в гостиницах Красной Поляны не будет. Встретить праздник можно только с семьей в номерах и апартаментах. Для организованного запуска фейерверков подберут такие точки, чтобы постояльцы могли полюбоваться залпами из всех окон.

В Краснодарском крае все кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 00:00. Действует запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательной программой. Отменены утренники и детские представления.

Отдельно губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что оснований закрывать регион или Красную Поляну нет. Однако он попросил гостей соблюдать все требования Роспотребнадзора. Кондратьев отметил, что, если со стороны туристов не будет понимания по этому вопросу, меры придется ужесточать.

ПЦР-тест на коронавирус прибывающим сдавать не придется.

Санкт-Петербург

Власти Северной столицы объявили о новогодних ограничениях одними из первых – еще в начале декабря. Все заведения общественного питания Санкт-Петербурга не будут работать с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касаются сервисов доставки, обслуживания навынос, производственных столовых, кафе на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

С 30 декабря по 10 января для посетителей закроются Ленинградский зоопарк, музеи, театры и выставки. Запрещено проведение концертов. Власти рекомендовали организаторам вернуть полную стоимость билетов пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. По решению губернатора Александра Беглова также запрещены все мероприятия с участием более 50 человек, окажутся недоступны туристические и экскурсионные поездки на автобусе. Меры по дезинфекции предприятий будут усилены.

Власти Петербурга еще в начале декабря попросили туристов отказаться от поездки в город в новогодние праздники. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в регионе. В одном из интервью Беглов заявил, что "город близок к полному локдауну". Вице-губернатор Евгений Елин отметил, что власти стараются снизить привлекательность Санкт-Петербурга для путешественников и напоминают, что сейчас нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.



Евгений Елин вице-губернатор Санкт-Петербурга Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году.

В середине декабря власти города рассказали о дополнительных ограничениях. По словам главы городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, постояльцев отелей и гостиниц будут кормить только в их номерах.

"То есть общедоступные залы городских и гостиничных пунктов питания пока не будут работать. Туристы могут заказать еду навынос в городских кафе и ресторанах или при отеле. В ресторанах в праздники будет работать доставка, отели планируют разносить завтраки в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах", – подчеркнул Корнеев.

Глава ведомства подчеркнул, что петербургские гостиницы и отели еще летом провели большую работу для соблюдения эпидемиологического стандарта, разработанного для города вместе с Роспотребнадзором. В настоящее время власти решают вопрос с организацией уличного питания в Санкт-Петербурге, добавил Корнеев.

Мурманская область

На территории региона находятся популярные у россиян горнолыжные курорты. Всего в регионе их 11, самые крупные из которых в Хибинских горах. Однако в этом году туристам попасть туда будет проблематично.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на пресс-конференции заявил, что жители других регионов могли бронировать гостевые дома, квартиры и номера в средствах размещения до 15 декабря, после чего услуги были остановлены на время новогодних каникул.





Андрей Чибис губернатор Мурманской области Те, кто забронировал и оплатил отель, смогут приехать и заселиться только при условии наличия соответствующей справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус и справки об эпидокружении.

Особый режим будет действовать в таких городах, как Кировск, Апатиты, Полярные Зори, в Кандалакшском, Терском, Ловозерском районах и селе Териберка. Чибис подчеркнул, что требования справок к жителям региона не относятся. Не распространяются они и на тех, кто прилетел не туристическим чартерным рейсом, а в командировку.

Горнолыжные склоны региона до 15 января открыты только для жителей Мурманской области. Туристам из других точек страны разрешено приезжать только организованными группами и со справками об отрицательном тесте на коронавирус и отсутствии контактов с заболевшими.

Отдельные ограничения коснулись и двухэтажного поезда "Горнолыжный экспресс", который должен был доставить туристов из Москвы в Хибины. Он будет отменен.

"Нам очень жаль, но на период этой ситуации это самое правильное и безопасное для жителей Кировска решение", – подчеркнул губернатор региона.

В то же время он отметил, что электричка "Лыжная стрела" из Мурманска в Хибины продолжит курсировать, однако воспользоваться ей смогут только местные жители.

Калининградская область

По данным Российского союза туриндустрии, Калининград стал одним из самых популярных направлений у туристов. Однако отдохнуть путешественникам придется в условиях жестких ограничений.

"Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку в этот нелегкий период. Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона. В это время с особой строгостью будем следить за соблюдением организациями ограничений по работе, контролировать масочный режим в торговых объектах и на транспорте", – заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Местные власти с 28 декабря по 17 января вводят дополнительные меры предосторожности. Так, перестанут работать все торговые центры и магазины, кроме продовольственных, зоомагазинов и аптек.

"На этот же период ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры. Запрещена деятельность саун, бань, спа-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты. В органах власти прекращается прием граждан", – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Правда, эти ограничения могут быть скорректированы после согласования с бизнес-сообществом. Возможно, с 28 декабря по 10 января торговым центрам разрешат работать с 06:00 до 19:00.

Отменены все уличные ярмарки, массовые спортивные и уличные мероприятия. Проведение корпоративных вечеров в Калининградской области запрещено. Банки, МФЦ и другие офисные предприятия на период ограничений начнут обслуживать только юридических лиц.

Работа кафе и ресторанов тоже будет ограничена, общепит планируют полностью закрыть на период с 31 декабря по 3 января. А в новогодние каникулы они смогут обслуживать гостей только с 06:00 до 19:00. Обслуживание навынос и доставка на дом сохранится. Также с 25 декабря запретят работать общепиту в торговых центрах и тем заведениям, у которых нет отдельного входа.

В настоящее время сдавать тест на коронавирус или уходить на самоизоляцию туристам из других регионов не нужно. Однако при размещении в санаториях понадобится справка об эпидокружении. По данным туроператоров, в калининградских гостиницах уже забронировано около 95% номеров.

А кто еще?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

О том, что у туристов для заселения будут требовать результаты ПЦР-тестов на коронавирус, объявили власти Новгородской области. Режим начнет действовать с 21 декабря. Справку нужно будет предоставить по приезде в гостиницы, дома отдыха, хостелы, пансионаты и гостиничные дома, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Похожие ограничения вводятся и в Брянской области. Местные туристические базы, в том числе загородные базы и дома отдыха, примут гостей опять же при условии прохождения ПЦР-тестирования. Кроме того, проведение свадеб, банкетов и юбилеев может проходить только с участием не более 30 человек.

В особом режиме новогодние праздники проведет и Курская область. Здесь с 15 декабря по 10 января установлен запрет на проведение массовых мероприятий. Власти запретили работу караоке в ресторанах и кафе, ограничили дискотеки, танцевальные вечеринки, викторины, конкурсы и развлекательные программы.

Ранее сервис "Яндекс. Путешествия" спросил у россиян, как они собираются провести новогодние праздники. Порядка 85% опрошенных ответили, что собираются остаться дома.

