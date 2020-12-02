Все кафе и рестораны Петербурга закроют с 30 декабря по 3 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Санкт-Петербурга решили полностью приостановить работу кафе и ресторанов в городе с 30 декабря по 3 января. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Также власти города с 30 декабря по 10 января ввели запрет на посещение музеев, театров, выставок и концертов.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения перевели все высшие учебные заведения. Данное решение связано с ситуацией с COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 25 345 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 108 (20,2%).

На Москву пришелся 5 191 новый случай, на Санкт-Петербург – 3 684, на Московскую область – 1 148, на Карелию – 451, на Мурманскую область – 290, на Архангельскую область – 395 , Республику Коми – 293, Новгородскую область – 210, на Ямало-Ненецкий автономный округ – 199.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе, Алтае, Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане.

Всего в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса. За последние сутки подтверждено 589 летальных случаев. За весь период по России умерли 41 053 человека. За 24 часа выписали 26 882 человека, за весь период – 1 830 349.

