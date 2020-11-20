МГУ выделил 30 млн рублей на поддержку студентов при пандемии

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Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что университет выделил около 30 миллионов рублей на поддержку студентов при пандемии.

По его словам, поддержка также была оказана преподавателям и научным сотрудникам. Садовничий выразил уверенность, что "сложный период университет пройдет достойно". Ректор отметил, что бюджетным студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры единовременно выплатят по 10 тысяч рублей за ноябрь.

При этом по 20 тысяч рублей получат аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие в данный момент в красной зоне. Кроме того, стипендиальные комиссии и студсоветы предоставят списки на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся на платной основе.

"Полагаю, что это позволит компенсировать возможные издержки, связанные с дистанционной формой обучения", – сказал Садовничий ТАСС. Он добавил, что студентам, которые планируют вернуться домой из общежитий, из внебюджетных средств будет оказана материальная помощь на покрытие расходов на проезд.

Также обучающиеся по договорам, выехавшие из общежития в период с 16 ноября по 6 февраля 2021 года без сдачи места, будут освобождены от необходимости оплачивать жилье. "Еще раз повторяю: мы никого не обязываем выезжать из общежитий. Но если ребята рассматривают для себя такую возможность, университет поддержит такое решение", – заключил ректор.

Ранее стало известно, что некоторые студенты, обучающиеся в МГУ на коммерческой основе, планируют подать коллективный иск для получения перерасчета, так как, по их мнению, из-за удаленного формата снизилось качество образования. В вузе ответили, что "дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса".