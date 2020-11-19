В ГД выступили за сохранение стипендии студентам на дистанционке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением сохранить стипендии студентам на дистанционке независимо от того, как они сдадут зимнюю сессию. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
Сухарев пояснил, что студентам, которые находятся далеко от вузов и не имеют доступа к библиотекам с профильной литературой, а также возможности очного общения с преподавателями, сложно организовать учебный процесс.
Парламентарий выразил мнение, что все это может негативно сказаться на результатах зимней сессии.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранения стипендий студентов высших учебных заведений, которые были переведены на дистанционное обучение, независимо от результатов испытаний учебного года 2020/21", – говорится в письме.
17 ноября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию в режиме онлайн.
Ранее Минобрнауки распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до 6 февраля 2021 года.
Вузы других регионов могут согласовать необходимость перехода на дистанционный формат с территориальным Роспотребнадзором. Также учебным заведениям рекомендовано принять меры социальной поддержки для студентов.
Кроме того, Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов до 6 декабря. Уточнялось, что это было сделано для снижения числа новых случаев коронавируса.
Подмосковные колледжи и вузы переведут на дистанционку
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