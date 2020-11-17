Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию в режиме онлайн. Об этом на заседании совета Российского союза ректоров сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Сегодня мы ориентируем студентов и вузы на сессию в основном в дистанционном формате", – подчеркнул он.

Ранее Минобрнауки распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до 6 февраля 2021 года.

Вузы других регионов могут согласовать необходимость перехода на дистанционный формат с территориальным Роспотребнадзором. Также учебным заведениям рекомендовано принять меры социальной поддержки для студентов.

Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов до 6 декабря. Уточнялось, что это было сделано для снижения числа новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что на дистанционку переведут колледжи и вузы Подмосковья. Меры начали действовать с понедельника, 16 ноября.