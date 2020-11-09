Подмосковные колледжи и вузы переведут на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Подмосковье колледжи и вузы переведут на дистанционный формат обучения. Меры начнут действовать с понедельника, 16 ноября. Об этом во время заседания областного правительства заявил губернатор региона Андрей Воробьев, передает телеканал 360.

"Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", – высказался глава Московской области.

Социальные карты жителей Московской области старше 65 лет также планируется заблокировать с 11 ноября.

Ранее власти Подмосковья решили снова открыть временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Он будет расположен в выставочном комплексе "Крокус Экспо".

