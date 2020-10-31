Находящиеся на самоизоляции в Подмосковье смогут оформить больничный из дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больничные листы нетрудоспособности без посещения медицинских учреждений смогут получать жители Подмосковья, которых обязали соблюдать режим самоизоляции. Речь идет о людях старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Соответсвующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства области.

Организация данной меры поручена министерству здравоохранения Московской области. Она будет осуществляться в период действия режима самоизоляции со 2 по 15 ноября.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что во время режима самоизоляции социальные карты данных категорий граждан блокировать не будут. Более того старшему поколению можно будет прогуливаться и ходить в магазин.

Также Воробьев поручил членам подмосковного правительства рассмотреть рекомендацию по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других подобных торжеств. Губернатор региона отметил, что они также являются местами потенциального распространения коронавируса.

