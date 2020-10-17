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Москва 24

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Общество

17 октября, 22:52

На автовокзалах Подмосковья начали измерять температуру пассажирам

общество транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На 42 автовокзалах Московской области пассажирам начали измерять температуру, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

За вечер выявили 30 человек с температурой выше 37 градусов, отметили в ведомстве.

На первом этапе планируется организовать проверку на тех станциях, где выявили больше всего случаев заражения коронавирусом.

На данный момент по Подмосковью выявлено 80 025 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 458 за последние сутки.

Выздоровели 60 019 человек, умерли 1 462.

За последние сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву пришлось 4 648 новых случаев коронавируса, Санкт-Петербург – 659.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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