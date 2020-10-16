Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на печальную динамику, ситуация находится под контролем.

Песков напомнил, что, по данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, суточный прирост новых случаев в России превысил 15 тысяч, всего же зарегистрировано 1 369 313 случаев.

"Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", – сказал Песков.

За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По распоряжению Сергея Собянина было приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.

