Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на печальную динамику, ситуация находится под контролем.
Песков напомнил, что, по данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, суточный прирост новых случаев в России превысил 15 тысяч, всего же зарегистрировано 1 369 313 случаев.
"Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", – сказал Песков.
За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции.
В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По распоряжению Сергея Собянина было приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.
В Москве еще 1 953 человека вылечились от COVID-19
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