Песков заявил, что Россия гордо говорит об успехах по вакцине от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никого не дезинформирует, а гордо говорит о своих успехах по созданию вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Комментировать обвинения против России – вообще это уже такое дело, превращающееся в такой цирк, наверное. И обвинения превращаются в цирк, и комментарии превращаются в цирк", – сказал пресс-секретарь.

Песков также отметил, что "Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана".

Ранее газета Times выпустила материал, в котором говорится, что Россия ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса.

Якобы это происходит в тех странах, куда Россия планирует продавать собственную вакцину.

Песков также заявил, что Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на печальную динамику, ситуация находится под контролем.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе. Препарат "Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19. Препарат "ЭпиВакКорона" разрабатывался в центре "Вектор".