В России выявили 14 922 новых случая коронавируса

Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщил Оперштаб.

Среди них у 4 019 человек отсутствовали клинические проявления болезни. На Москву пришлось 4 648 новых случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 659, на Московскую область – 458, на Нижегородскую область – 288.

В Красноярском крае зафиксировано 220 случаев COVID-19, Архангельской области – 207, Ханты-Мансийском АО – 196, Забайкальском крае – 194, Иркутской области – 187, Алтайском крае – 184, Кемеровской области – 176, Волгоградской и Томской областях – по 173, Ставропольском крае и Республике Крым – по 171.

Всего на территории РФ зарегистрировано 1 384 235 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболевших COVID-19 наблюдался в Чеченской республике (0,2 %).

За минувшие 24 часа в России подтвердили 279 летальных случаев из-за коронавируса. Всего из-за осложнений, связанных с COVID-19, в России скончались 24 002 пациента.

8 617 человек вылечились от COVID-19 за последние сутки в России. За все время пандемии в РФ выздоровели от коронавируса 1 065 199 человек.

В Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.

Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что большая часть случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди работающего населения в РФ приходится на офисных сотрудников.