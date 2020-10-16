Попова назвала долю заболевших COVID-19 среди офисных работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большая часть случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди работающего населения в РФ приходится на офисных сотрудников. Об этом в эфире Певого канала сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, – это люди, которые работают в офисе", – заявила Попова.

Она обратила внимание на то, что сейчас надо соблюдать правила профилактики в связи с распространением коронавируса. При выполнении этого условия результат можно будет увидеть в течение следующих двух недель, уточнила специалист.

Ранее Анна Попова рассказала, как можно остановить распространение коронавируса. По ее словам, для этого надо соблюдать все меры предосторожности.

В РФ выявлено 1 369 313 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.