Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:30

Попова назвала долю заболевших COVID-19 среди офисных работников

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большая часть случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди работающего населения в РФ приходится на офисных сотрудников. Об этом в эфире Певого канала сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, – это люди, которые работают в офисе", – заявила Попова.

Она обратила внимание на то, что сейчас надо соблюдать правила профилактики в связи с распространением коронавируса. При выполнении этого условия результат можно будет увидеть в течение следующих двух недель, уточнила специалист.

Ранее Анна Попова рассказала, как можно остановить распространение коронавируса. По ее словам, для этого надо соблюдать все меры предосторожности.

В РФ выявлено 1 369 313 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты от COVID-19

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать