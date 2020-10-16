Попова рассказала, как можно остановить распространение коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно, если соблюдать все меры предосторожности. Об заявила в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и порог переступить", – сообщила она.

Ранее стало известно, что пассажиров в Москве не будут пускать в транспорт без маски и перчаток. В Дептрансе обратили внимание, что такие меры требуются для предотвращения распространения COVID-19. Новые правила начали действовать с 16 октября.

За последние сутки в РФ выявили 15 150 новых случаев коронавируса. Всего в России подтверждено 1 369 313 диагнозов COVID-19. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

Кроме того, в столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.