Попова рассказала, как можно остановить распространение коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно, если соблюдать все меры предосторожности. Об заявила в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и порог переступить", – сообщила она.
Ранее стало известно, что пассажиров в Москве не будут пускать в транспорт без маски и перчаток. В Дептрансе обратили внимание, что такие меры требуются для предотвращения распространения COVID-19. Новые правила начали действовать с 16 октября.
За последние сутки в РФ выявили 15 150 новых случаев коронавируса. Всего в России подтверждено 1 369 313 диагнозов COVID-19. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.
Кроме того, в столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Стройки Москвы проверяют на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19
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