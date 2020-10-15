Пассажиров в Москве не будут пускать в транспорт без маски и перчаток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиров не пустят в транспорт в Москве без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта со ссылкой на предписание главного санитарного врача Москвы.

"Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен – проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что пассажиры обязаны носить маски и перчатки, кроме того, все водители и машинисты должны проходить медосмотр перед каждым рейсом, а дезинфекция всех поверхностей будет усилена.

"Мы обязаны проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников мостранспорта", – добавляют в ведомстве.

В Дептрансе обращают внимание, что такие меры требуются для предотвращения распространения COVID-19. Новые правила начнут действовать с 16 октября.

Ранее говорилось, что почти 100 тысяч пассажиров оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток. С 12 мая специалисты оформили постановлений на общую сумму более 479 миллионов рублей.

Известно, что за несоблюдение в общественном транспорте масочного режима предусматривается штраф 5 тысяч рублей. В том случае если пассажир после обращения контролера наденет маску и перчатки, то его не станут штрафовать.

С 1 октября стоимость масок в столичном транспорте снизили до 5 рублей.