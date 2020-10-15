Пассажиров в Москве не будут пускать в транспорт без маски и перчаток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиров не пустят в транспорт в Москве без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта со ссылкой на предписание главного санитарного врача Москвы.
"Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен – проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что пассажиры обязаны носить маски и перчатки, кроме того, все водители и машинисты должны проходить медосмотр перед каждым рейсом, а дезинфекция всех поверхностей будет усилена.
"Мы обязаны проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников мостранспорта", – добавляют в ведомстве.
В Дептрансе обращают внимание, что такие меры требуются для предотвращения распространения COVID-19. Новые правила начнут действовать с 16 октября.
Ранее говорилось, что почти 100 тысяч пассажиров оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток. С 12 мая специалисты оформили постановлений на общую сумму более 479 миллионов рублей.
Известно, что за несоблюдение в общественном транспорте масочного режима предусматривается штраф 5 тысяч рублей. В том случае если пассажир после обращения контролера наденет маску и перчатки, то его не станут штрафовать.
С 1 октября стоимость масок в столичном транспорте снизили до 5 рублей.
Психологи объяснили нежелание некоторых людей носить медицинские маски
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: