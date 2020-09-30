Стоимость масок в столичном транспорте снизится до 5 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном транспорте с 1 октября можно будет купить защитную маску за 5 рублей, говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

Горожанам напомнили, что ношение масок и перчаток в транспорте является обязательным.



"Пожалуйста, позаботьтесь о средствах защиты заранее. Если вы забыли их дома, купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на вокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на спецстоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве создан запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия. Резерв создан на базе крупнейшего логистического комплекса, расположенного на площадке технополиса "Москва".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности можно избежать введения ограничений из-за коронавируса.