В Москве создали трехмесячный запас масок и перчаток

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве создан запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

Резерв создан на базе крупнейшего логистического комплекса, расположенного на площадке технополиса "Москва". Отмечается, что благодаря такому запасу столичные медработники полностью обеспечены средствами защиты и дезинфекции для борьбы с коронавирусом.

Пополнение запасов осуществляется без задержек, снабжение медицинских организаций проводится в круглосуточном режиме. Еженедельно столичным медикам поставляют около 5,5 миллиона единиц СИЗ, уточнили в Депздраве.

Всего за время пандемии на склад поступило более 55 миллионов масок, более 13 миллионов перчаток, более 6 миллионов респираторов, более 7,5 миллиона костюмов, более 90 тысяч литров дезинфицирующих средств.

Площадь склада составляет более 17 тысяч квадратных метров. В нем можно контролировать влажность и температуру, за безопасностью следят с помощью системы видеонаблюдения. Продукция принимается специальной погрузочной техникой, используется система штрихкодирования.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности можно избежать введения ограничений из-за коронавируса.

За последние сутки в России зафиксировали 8 232 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 274 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 83 регионах России. На Москву пришлось 2 300 случаев, на Санкт-Петербург – 251, на Московскую область – 209.