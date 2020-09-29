Голикова рассказала, как избежать введения новых ограничений из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности можно избежать введения ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала на совещании правительства с Владимиром Путиным.
"Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте – апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем, – это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности", – приводит РИА Новости слова Голиковой.
Ранее Владимир Путин также попросил граждан страны соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность из-за коронавирусной инфекции. Он добавил, что борьба с коронавирусом еще не закончена.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа новых случаев коронавируса в России не является неожиданным. По ее словам, коронавирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность.
В Росздравнадзоре сообщили, что медицинские учреждения, работающие с больными коронавирусной инфекцией, обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Руководитель ведомства Алла Самойлова отметила, что ситуация находится на их постоянном контроле.
За последние сутки в России зафиксировали 8 232 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 274 не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 1 167 805 случаев COVID-19.
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