Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Борьба с коронавирусом не закончена, гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность, заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
"Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя", – цитирует президента РФ ТАСС.
Путин обратился к гражданам с просьбой проявлять осторожность. "Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", – добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа новых случаев коронавируса в России не является неожиданным. По ее словам, коронавирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность.
Ранее Попова высказалась, что новых ограничений удастся избежать, если соблюдать действующие меры профилактики. Она также добавила, что в настоящее время прямых оснований для введения ограничительных мер нет.
Замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора" Александр Горелов полагает, что пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией ждать не стоит, поскольку по мере распространения вирус ослабевает.
По его словам, рекомендации Роспотребнадзора для разных организаций сейчас актуальны, в них прописаны необходимые правила, все продумано и их более чем достаточно.
За последние сутки в России зарегистрировали 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.
Попова назвала условия для отсутствия новых ограничений по COVID-19
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