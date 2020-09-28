В Роспотребнадзоре не ждут пессимистичного сценария по коронавирусу в РФ

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Пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией ждать не стоит, поскольку по мере распространения вирус ослабевает, сообщил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора" Александр Горелов.

По его словам, рекомендации Роспотребнадзора для разных организаций сейчас актуальны, в них прописаны необходимые правила, все продумано и их более чем достаточно.

"Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции", – подчеркнул Горелов, отметив, что резервных коек для инфекционных больных в России достаточно много.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией, какие были весной, в РФ, скорее всего, не ожидается.

По его словам, число новых случаев COVID-19, которые выявляют за сутки, еще немного увеличится и, вероятно, в октябре Россия выйдет на плато.

За последние сутки в России зарегистрировали 8 135 новых случаев коронавируса. Всего на территории РФ зафиксировали 1 159 573 заболевших COVID-19.