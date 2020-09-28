В Кремле призвали россиян обратить особое внимание на рост случаев COVID-19

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Рост количества новых случаев коронавируса должен стать предметом пристального внимания не только Оперштабов, но и россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное – особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что россиянам необходимо повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности. Песков напомнил о важности соблюдения санитарных предписаний.

Песков также отметил, что в каждом регионе наблюдается разная ситуация с коронавирусом. Он сообщил, что главы субъектов должны действовать исходя из конкретного положения.

"Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют", – отметил Песков.

За последние сутки в России зарегистрировали 8 135 новых случаев коронавируса. Всего на территории РФ зафиксировали 1 159 573 заболевших COVID-19. 945 920 пациентов выздоровели в результате прохождения курса лечения. 20 385 человек скончались вследствие осложнений, вызванных COVID-19.

В то же время в Роспотребнадзоре не ожидают показателей прироста заболевших коронавирусом, какие были в России весной 2020 года. В ведомстве отметили, что у части населения уже выработался иммунитет к COVID-19.