В России выявили 8 135 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России зафиксировали 8 135 новы случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2200 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Заболевание обнаружили в 84 регионах страны. На Москву пришлось 2 217 случаев, на Санкт-Петербург – 237, на Московскую область – 212, на Ростовскую область – 193, на Нижегородскую область – 165, на Воронежскую область – 158, на Ханты-Мансийский АО – 151, на Кемеровскую область – 150, на Свердловскую область – 146, на Ставропольский край – 144, на Ульяновскую область – 118, на Архангельскую область – 115, на Самарскую область – 110, на Ямало-Ненецкий АО – 109, на Республику Алтай – 107.

Всего в России зарегистрировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста наблюдается в Республике Адыгея – 0%, в Краснодарском крае – 0,2%, Орловской, Ярославской, Кировской областях и Удмуртской Республике – 0,3%.

За последние 24 часа подтвержден 61 летальный случай. За весь период пандемии в России скончались 20 385 человек. Всего выздоровели – 945 920.

Заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она уточнила, что в Москве были созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с коронавирусом.

Ранее Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19. В частности, глава города порекомендовал придерживаться масочного режима.