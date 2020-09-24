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Мэр Москвы

18:08

Мэрия Москвы попросила компании перевести сотрудников на удаленную работу

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичным компаниям отправлены письма от мэра столицы с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай, запрос властей связан с эпидемиологической ситуацией в стране.

"Более 5 тысяч компаний получат подобного рода рекомендательные письма от мэра Москвы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, направлена на безопасность граждан", – объяснил специалист.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом ранее объявили, что в столице зафиксирован рост числа случаев коронавируса. За последние сутки было поставлено 1 050 новых диагнозов COVID-19.

Главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве контролируемой. По словам эксперта, сентябрьский пик заболеваемости COVID-19 в 5 раз ниже мадридского.

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