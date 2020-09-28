В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеваемости COVID-19 как весной

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Показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией, какие были весной, в РФ, скорее всего, не ожидается. Об этом сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, передает РИА Новости.

Эпидемиолог обратил внимание, что у части населения уже выработался иммунитет. "Скорее всего, мы не дойдем до пиковых показателей заболеваемости COVID-19, которые были весной, сейчас уже меры принимаются. Кроме того, у людей уже есть иммунитет – кто-то переболел, кто-то провакцинировался", – сказал Малеев.

За последние сутки в РФ выявили 8 135 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 159 573 случая COVID-19, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.

Ранее Роспотребнадзор объяснил разницу между вакцинами от коронавируса. Существуют субъединичные препараты, препараты на основе вирусоподобных частиц, РНК- и ДНК-вакцины, векторные, а также живые ослабленные и инактивированные.