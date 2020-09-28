Россиянам не грозят ограничения из-за COVID-19 при соблюдении мер профилактики – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Новых ограничений из-за коронавируса удастся избежать, если соблюдать действующие меры профилактики. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в настоящее время прямых оснований для введения ограничительных мер нет.

"Еще раз, [оснований нет], если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких", – высказалась Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она также отметила, что рост заболеваемости, который наблюдается в настоящее время, был ожидаем. 28 сентября впервые с июня было зафиксировано более 8 000 случаев COVID-19.

"Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный у которого формируется очевидная сезонность. Он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в Южном полушарии он, так скажем, наступал очень интенсивно в холодный период года для Южного полушария", – рассказала Попова.

Всего в России зарегистрировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 32,7 миллиона случаев заражения, свыше 991 тысячи человек скончались.

