Россиянам не грозят ограничения из-за COVID-19 при соблюдении мер профилактики – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Новых ограничений из-за коронавируса удастся избежать, если соблюдать действующие меры профилактики. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в настоящее время прямых оснований для введения ограничительных мер нет.
"Еще раз, [оснований нет], если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких", – высказалась Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она также отметила, что рост заболеваемости, который наблюдается в настоящее время, был ожидаем. 28 сентября впервые с июня было зафиксировано более 8 000 случаев COVID-19.
"Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный у которого формируется очевидная сезонность. Он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в Южном полушарии он, так скажем, наступал очень интенсивно в холодный период года для Южного полушария", – рассказала Попова.
Всего в России зарегистрировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 32,7 миллиона случаев заражения, свыше 991 тысячи человек скончались.
Эксперт оценил ситуацию с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: