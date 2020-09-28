Попова назвала ожидаемым рост числа случаев коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Рост числа новых случаев коронавируса в России не является неожиданным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
"Да, конечно, сегодня цифры растут. И мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность", – рассказала Попова, отметив, что такой ход событий не был внезапным.
Ранее глава ведомства высказалась, что новых ограничений из-за коронавируса удастся избежать, если соблюдать действующие меры профилактики. Она также добавила, что в настоящее время прямых оснований для введения ограничительных мер нет.
Всего в России зарегистрировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 32,7 миллиона случаев заражения, свыше 991 тысячи человек скончались.
Попова назвала условия для отсутствия новых ограничений по COVID-19
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